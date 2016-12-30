Стадион «Зенит-Арена» передали в собственность властям Санкт-Петербурга, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора города.

Сделка по передаче «Зенит-Арены» городским властям была совершена в пятницу, 30 декабря. Официально в документации объект называется «Футбольный стадион в западной части Крестовского острова»

Накануне стало известно, что подписано разрешение на ввод «Зенит-Арены» в эксплуатацию. Позднее стадион будет передан в управление футбольному клубу «Зенит».

Первое городское мероприятие на новом стадионе пройдет в феврале 2017 года. Как сообщил вице-губернатор города Игорь Албин, это будет мотошоу, фестиваль ретроавтомобилей и лазерное шоу.

Стадион «Зенита» был заложен в 2007 году. За это время стоимость строительства выросла с 6,9 млрд до 41 млрд рублей. Из-за хищений бюджетных денег, выделенных на строительство, Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел, в том числе в отношении вице-губернатора Санкт-Петербурга Марата Оганесяна.

Согласно официальным данным, вместительность стадиона составляет 67800 человек. Для сравнения, стадион «Спартака» «Открытие арена» вмещает около 45 тысяч человек, а открытый в августе стадион ЦСКА — около 30 тысяч человек. Тем не менее, крупнейшим стадионом остаются «Лужники» (более 78 тысяч человек).