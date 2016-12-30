Министерство юстиции включило информационно-аналитический центр «Сова» в так называемый реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранных агентов, сообщает пресс-служба ведомства.

В беседе с агентством «Москва» директор центра Александр Верховский заявил, что в организации не согласны с решением, и, вероятно, будут его обжаловать.

Решение было вынесено после внеплановой проверки организации. Верховский рассказал, что, согласно акту Минюста о проверке, организация выполняет функции иностранного агента, получая иностранные деньги и публично оценивая деятельность государственных органов.

«Деньги мы, конечно же, получаем. И деятельность органов оцениваем, мне кажется, этим занимается каждый гражданин. Мне совершенно непонятно, почему это называется политической деятельностью», — цитирует Верховского Интерфакс.

Центр «Сова» занимается проблемами национализма, ксенофобии, экстремизма, взаимоотношениями религии и общества, а также правозащитной деятельностью. Центр был основан в 2002 году сотрудниками информационно-исследовательского центра «Панорама» и Московской Хельсинкской группы.

За два года существования закона о НКО-иноагентах в реестр таких организаций попали 154 НКО. В сентябре иностранным агентом был признан «Левада-центр».