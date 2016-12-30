Россия внесла в Совет Безопасности ООН проект резолюции, которая закрепляет договоренности о прекращении огня в Сирии, передает Интерфакс со ссылкой на постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина.

«Мы подготовили краткий проект резолюции для одобрения этих документов. Распространили этот проект прошлой ночью», — рассказал он перед заседанием Совбеза, в ходе которого проект был формально представлен членам Совета.

Чуркин выразил надежду на то, что уже в субботу, 31 декабря, документ удастся вынести на голосование и принять его единогласно.

Постпред также отметил, что режим прекращения огня в Сирии соблюдается, однако, какие оппозиционные группы присоединились к нему он затруднился уточнить. «По нашей оценке, семь основных групп присоединились к этому соглашению <...> По нашему подсчету, эти группы представляют 60 тысяч боевиков, и они контролируют обширную территорию Сирии», — сказал дипломат.

Накануне были подписаны документы о перемирии в Сирии, а также о намерении правительства Сирии и оппозиции начать мирные переговоры.