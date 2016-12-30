Российский шахматист Сергей Карякин впервые в карьере стал чемпионом мира по блицу, передает РИА Новости.

По итогам турнира Карякин набрал равное количество очков с норвежцем Магнусом Карлсеном — по 16,5 балла, но оказался выше за счет дополнительных показателей.

Еще двое россиян оказались в числе лидеров турнира: Даниил Дубов взял бронзу, в топ-5 также оказался Александр Грищук.

«Этот титул очень много значит для меня. Особенно после матча против Магнуса, который я проиграл. Это был хороший матч, но я думал, что нужно что- то сделать, чтобы быть довольным. Теперь я доволен», — прокомментировал победу Карякин.

Мировое первенство по блицу проходило в Дохе в Катаре с 26 по 30 декабря.

В ноябре Карякин боролся с Карлсеном за звание чемпиона мира по классическим шахматам. Карлсен сохранил свой титул после ничьей по итогам 12 партий с классическим контролем времени и победы на тай-брейке.