Подозреваемые в нападении на Грозный, задержанные ранее в ходе спецоперации, убиты в больнице, сообщает «Кавказский узел» со ссылкой на источник в министерстве здравоохранения Чечни.

Все трое были госпитализированы с ранениями после контртеррористической операции.

После того, как в Грозном 17 декабря были совершены нападения на полицейских, в городе был введен режим КТО. На следующий день в ходе спецоперации были убиты семь предполагаемых боевиков, еще четверо задержаны.

В числе задержанных — 29-летние Асхаб Юсупов и Исмали Бергоев. Также была ранена 18-летняя Мадина Шахбиева, подруга убитого Ислама Альтемирова. К 22 декабря двое раненых находились в больнице с огнестрельными ранениями, а раненой девушке врачи ампутировали ногу.

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По данным «Кавказского узла», 25 декабря в больнице внезапно отключился свет, одного из задержанных вытащили на улицу и убили вооруженные люди, еще двое также убиты. Слухи об убийстве троих раненных начала распространяться между жителями Чечни с вечера 26 декабря.

В больнице, куда были доставлены раненые молодые люди и девушка, отказались от комментариев.

В результате нападений на полицейских 17 декабря погибли три человека, один получил травму, еще один полицейский умер от ранения, полученного в ходе контртеррористической операции. Через два дня «Исламское государство» (террористическая организация, запрещенная в России) взяло ответственность за нападения.

Местные жители пожаловались на то, что силовики также начали в массовом порядке задерживать родственников и знакомых убитых. Часть из них освобождена без предъявления обвинений. Источник в силовых структурах Чечни заявил, что тела убитых боевиков не будут выданы родственникам.