Избранный президент США Дональд Трамп назвал «отличным ходом» решение президента России Владимира Путина не высылать американских дипломатов из страны в ответ на аналогичные действия Вашингтона.

«Я всегда знал, что он очень умный», — написал Трамп в твиттере.

Накануне Владимир Путин отказался от предложения МИДа выслать из страны 35 американских дипломатов. По его словам, российская сторона не будет «создавать проблем для американских дипломатов».

Накануне департамент финансов США ввел санкции в отношении шести россиян и пяти российских юридических лиц. Санкции, в частности, введены в отношении ФСБ и ГРУ. В санкционный список вошли глава ГРУ Игорь Коробов, а также двое российских хакеров, которых США обвиняют в покушении на американскую избирательную систему, — Алексей Белан и Евгений Богачев.

Помимо этого, Госдепартамент США объявил, что в течение 72 часов из страны вышлют 35 российских дипломатов. Причиной введения санкций Вашингтон назвал кибератаки, якобы осуществленные Москвой во время президентских выборов. Власти США объявили, что взлом данных и их передача избирательному штабу Дональда Трампа привела к его победе на выборах.