Новая газета

В результате взрыва в Багдаде погибли более 20 человек

Общество

Два взрыва прогремели на центральном рынке Багдада. В результате погиб 21 человек, передает АР. Еще 44 человека получили ранения.

По информации агентства, взрывы совершили два террориста-смертника. 

Как сообщает Kurdistan 24, когда прогремел первый взрыв, люди направились на место происшествия, чтобы помочь пострадавшим, после этого произошел второй взрыв.

Теги:
взрыв, ирак

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