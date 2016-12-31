В результате взрыва в Багдаде погибли более 20 человек
Два взрыва прогремели на центральном рынке Багдада. В результате погиб 21 человек, передает АР. Еще 44 человека получили ранения.
По информации агентства, взрывы совершили два террориста-смертника.
PHOTOs: Two explosions target a crowded neighborhood in Baghdadhttps://t.co/KMoclsPxuh#Iraq #Baghdad #BREAKING pic.twitter.com/unGxaFr4Ol— Kurdistan24 English (@K24English) December 31, 2016
Как сообщает Kurdistan 24, когда прогремел первый взрыв, люди направились на место происшествия, чтобы помочь пострадавшим, после этого произошел второй взрыв.