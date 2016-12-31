Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал «наглой и гнусной ложью» информацию об убийстве задержанных за нападение на полицейских.

«Данные издания даже во сне мечтают, чтобы в Чечне что-то произошло. Но эти времена прошли и нет им возврата, сколько бы о них не мечтали авторы сенсационной лжи», — сказано в заявлении Кадырова, опубликованном на его странице в инстаграме.

Глава республики разместил в соцсети сообщение министра здравоохранения Чечни Эльхана Сулейманова. По его словам, «эпизодов стрельбы не происходило в больнице и произойти не могло». Сулейманов добавил, что в больнице также не мог отключиться свет из-за того, что там находится автономный генератор, который включился бы «через три секунды».

A video posted by Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) on Dec 30, 2016 at 7:37pm PST

Министр здравоохранения не уточнил, в каком состоянии находятся задержанные.

Накануне «Кавказский узел» со ссылкой на источник в министерстве здравоохранения Чечни сообщил, подозреваемые в нападении на Грозный убиты в больнице. По информации издания, 25 декабря в больнице внезапно отключился свет, одного из задержанных вытащили на улицу и убили вооруженные люди, еще двое также убиты.

Напомним, вооруженные люди напали на полицейских в Грозном в ночь на воскресенье, 18 декабря. Управление Следственного комитета по Чеченской республике сообщило «Новой газете», что в результате нападения нескольких групп боевиков погибли трое сотрудников дорожной инспекции.

Позднее ответственность за нападения взяло «Исламское государство» (организация признана террористической и запрещена в России).