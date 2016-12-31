Российских хакеров заподозрили во взломе американских электросетей
В системе электросетей американского штата Вермонт обнаружили вредоносный код, которым пользовалась хакерская группа Grizzly Steppe, их подозревают в связях с российскими властями, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.
Собеседникам издания неизвестно, с какой целью хакеры атаковали электрораспределительную сеть штата. По одной из версий, хакеры хотели провести тест на проникновение в сеть. «Остается вопрос: есть ли они (хакеры) в других системах, и какая у них цель», — цитирует собеседника издание.
В четверг, 29 декабря, департамент финансов США ввел санкции в отношении шести россиян и пяти российских юридических лиц. Санкции, в частности, введены в отношении ФСБ и ГРУ. Помимо этого, Госдепартамент США объявил, что в течение 72 часов из страны вышлют 35 российских дипломатов.
Причиной введения санкций Вашингтон назвал кибератаки, якобы осуществленные Москвой во время президентских выборов. Власти США объявили, что взлом данных и их передача избирательному штабу Дональда Трампа привела к его победе на выборах.