Конгресс интеллигенции провел флешмоб против пыток в колониях. Общественные деятели и активисты фотографируются с плакатом, который призывает довести до конца расследование пыток в карельских колониях.

Директор движения «За права человека» Лев Пономарев

Супруга активиста Ильдара Дадина Анастасия Зотова

Таким образом организаторы хотят привлечь внимание к насилию в колониях. После того, как осужденный активист Ильдар Дадин сообщил о пытках в сегежской колонии №7, движение «За права человека» получило заявления о пытках от других заключенных.

«В настоящее время жалобы на пытки поступили не только из колонии ИК-7, где находился Ильдар Дадин, но и из ИК-1, ИК-9, ЛИУ-4, РБК-2, то есть, из всех колоний республики Карелия (на пытки пожаловались 18 нынешних заключенных, 15 бывших заключенных)», — рассказали правозащитники.

В ноябре Ильдар Дадин в письме рассказал о пытках и избиениях в исправительной колонии №7 в Карелии. Колонию посетила уполномоченный по правам человека России Татьяна Москалькова, а также члены Совета по правам человека при президенте (СПЧ), последние нашли подтверждения жалобам Дадина. Однако во ФСИН заявили, что проверка не подтвердила, что к активисту применялось насилие.

В начале декабря Ильдара Дадина этапировали из исправительной колонии №7 в Сегеже, где он отбывал наказание.