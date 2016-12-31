В Иркутске с 31 декабря отменен режим чрезвычайной ситуации, который ввели после массового отравления концентратом для ванн «Боярышник», сообщает РИА Новости.

«Случаи отравления в городе за последние несколько суток не зафиксированы. Правоохранители будут проверять торговые точки в течение всех праздничных дней. В рейдах участвуют волонтеры, активисты молодежных организаций», — сказано в заявлении мэрии города.

Режим ЧС ввели 19 декабря. По последним данным, от отравления погибли 77 человек.

Массовое отравление суррогатным алкоголем произошло в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска. Судебно-медицинские экспертизы показали, что жертвы употребления «Боярышника» умерли из-за отравления метиловым спиртом. В понедельник, 26 декабря, вступил в силу 30-дневный запрет на продажу непищевых спиртосодержащих жидкостей за исключением парфюмерии и стеклоочистителей.

Было открыто уголовное дело о массовых отравлениях в Иркутске. Задержаны 23 человека, в том числе замглавы местного Роспотребнадзора Михаил Лужнов, госпитализированный с сердечным приступом после задержания.