Международный олимпийски комитет (МОК) допустил введение новых санкций в отношении российских спортсменов в 2017 году, сообщает официальный сайт организации.

«Самое последняя угроза возникла после шокирующего доклада Макларена (глава комиссии WADA Ричард Макларен — ред.) относительно допинга и допинговых манипуляций в России. Эти данные нанесли урон репутации и целостности спорта. Мы создали две комиссии, которые занимаются этим вопросом. Они дадут всем сторонам шанс быть услышанными, после чего МОК примет решение о дальнейших мерах и санкциях», — заявил глава МОК Томас Бах.

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Ранее МОК объявил, что завел дисциплинарные дела в отношении 28 российских спортсменов, принявших участие в зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи. Известно, что также на 27 российских спортсменов наложены санкции после перепроверки проб с летних Игр 2008 и 2012 годов.

Напомним, в начале декабря была опубликована вторая часть доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентство (WADA) под руководством Ричарда Макларена, в которой утверждалось, что более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами или получили выгоду от этого.