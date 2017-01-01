Уважаемые читатели, лента новостей на сайте «Новой газеты» в новом году начнет обновляться с 3 января. Это связано с праздничным расписанием дежурств. Однако это не помешает нам проинформировать вас о важнейших событиях — мы включимся.

Напомним, что с 4 января сайт Novayagazeta.ru, по устоявшейся традиции, будет транслировать фестиваль документального кино. Здесь вы можете ознакомиться с программой фестиваля.

Также сообщаем, что ежегодная конференция главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова, которую в прежнее время мы проводили в последних числах декабря, в новом 2017 году мы устроим в последней декаде января (о дате сообщим на первой рабочей для страны неделе). Технически мы постараемся провести конферецию в режиме прямого эфира с возможностью задавать свои уточняющие вопросы прямо по ходу дела.

С новым годом!

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