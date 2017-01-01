По последним данным, при теракте в ночном клубе Стамбула погибли 39 человек, сообщает Reuters.

По сообщению министерства иностранных дел Турции, 15-16 погибших были иностранцами. Сообщается, что граждан России среди пострадавших не было. На данный момент опознана примерно половина тел.

69 человек все еще находятся в больнице, из них четверо — в критическом состоянии.

Напомним, в ночь на 1 января неизвестный вошел в клуб Reina и открыл стрельбу. Тогда в помещении находились около 500-600 человек.

Турецкие власти назвали произошедшее терактом. Однако пока никто не взял на себя ответственность.