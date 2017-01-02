В результате теракта в ночном клубе в Стамбуле погибла россиянка, сообщили ТАСС в генеральном консульстве России.

«Информация о гибели российской гражданки подтверждается», — сказал собеседник агентства.

Речь идет о девушке, которую изначально посчитали гражданкой Азербайджана, однако документы подтвердили российское гражданство погибшей.

На данный момент известно, что турецкие власти завершили процедуру опознания. «Других граждан России среди погибших и раненных в результате теракта нет», — сказал представитель генконсульства.

Подтверждено, что в результате теракта погибли 39 человек.

Напомним, в ночь на 1 января неизвестный вошел в клуб Reina и открыл стрельбу. Тогда в помещении находились около 500-600 человек.

Турецкие власти назвали произошедшее терактом. Однако пока никто не взял на себя ответственность.