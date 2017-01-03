Московскому военно-музыкальному училищу присвоено имя Валерия Халилова, художественного руководителя ансамбля песни и пляски имени Александрова, который погиб при крушении Ту-154 над Черным морем, сообщает пресс-служба правительства. Соответствующее распоряжее подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Отныне официальное название учебного заведения будет звучать так: Федеральное государственное казенное профессиональное образовательное учреждение «Московское военно-музыкальное училище имени генерал-лейтенанта В.М.Халилова» Министерства обороны Российской Федерации.

«Присвоением училищу почетного наименования отмечаются особые заслуги Московского военно-музыкального училища в подготовке специалистов с музыкальным профессиональным образованием для военно-оркестровой службы Вооруженных сил», — говорится в сообщении пресс-службы.

Народный артист РФ, генерал-лейтенант Валерий Халилов с апреля 2016 года занимал должность начальника и художественного руководителя Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова.

25 декабря у побережья Сочи в Черное море упал самолет Ту-154, принадлежавший министерству обороны. На борту находились 92 человека. Среди них — 64 артиста ансамбля имени Александрова, в том числе руководитель ансамбля Валерий Халилов, девять журналистов российских телеканалов (НТВ, Первый канал и «Звезда»), а также руководитель благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка.