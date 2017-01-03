Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в интервью FoxNews заявил, что власти США обвинили Россию в покушении на избирательную систему США в попытке лишить легитимности будущего президента страны Дональда Трампа, передает The Hill.

«Они пытаются делегимитизировать администрацию Трампа, готовую занять Белый Дом. Они пытаются сказать, что Трамп — не законный президент», — рассказал Ассанж.

Ассанж отверг предположения о том, что WikiLeaks сотрудничает с Россией или какой-либо другой страной. По его словам, источником организации служит не государство.

Julian Assange confirms AGAIN that the source of the DNC/Podesta email leaks was NOT the Russian government. #Tucker pic.twitter.com/pso9tiG5J1 — Asa J 🇺🇸 (@asamjulian) January 3, 2017

В то же время основатель интернет-портала не смог ответить на вопрос, повлияли ли публикации WikiLeaks на исход выборов в США. Он считает, что заявления экс-кандидата от демократов Хиллари Клинтон и главы ее избирательной кампании Джона Подесты изменили результаты.

Ранее американские спецслужбы обвинили Кремль в организации атаки на ресурсы политических организаций страны в ходе предвыборной гонки, а полученные данные передавали избирательному штабу Дональда Трампа.

Президент США Барак Обама в декабре объявил, что расследование будет завершено в ближайшие недели — до окончания срока его полномочий (20 января 2017 года).