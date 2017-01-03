Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев не будет признавать свою вину. Как сообщил Росбалту информированный источник, экс-глава МЭР якобы не знал, что в чемодане, с которым его задержали, находятся деньги. В его окружении считают, что доказательств обратного у обвинения нет.

По версии источника агентства, Улюкаев прибыл в офис «Роснефти» по личному приглашению главы госкомпании Игоря Сечина. Общался он в тот день с одним из топ-менеджеров «Роснефти», которого лично знал. Тот передал ему «некие чемоданчики». Улюкаев подозревал, что там могли быть материалы по сделке о покупке госпакета, отмечает собеседник Росбалта. Бывший министр уверен, что в офисе «Роснефти» случилась провокация.

В суде защита будет настаивать на том, что при задержании Улюкаева были нарушены его права на защиту. Сотрудники ФСБ задержали его на выезде с территории «Роснефти» в 17:25, а адвокатов к нему допустили только на следующий день в 9:00, уже после того, как был проведен допрос. Следственный комитет же утверждает, что министр до задержания во время следственных действий якобы мог спокойно уйти.

По словам источника агентства в правоохранительных органах, свидетельские показания и записи телефонных разговоров подтверждают вину Улюкаева.

Одной из главных улик в уголовном деле стала запись беседы Улюкаева с «главой государственного банка». В разговоре с ним Улюкаев якобы пожаловался на то, что он и его подчиненные не получают выгоду за создание «материально-технического обоснования для сделки», поэтому он пригрозил создать препятствия для ее осуществления. В ответ на это «глава госбанка» якобы успокаивал министра и обещал обсудить вопрос с неким Игорем Ивановичем (Имя и фамилия совпадает с инициалами главы Роснефти Сечина — ред.). Личность человека, с которым разговаривал Улюкаев, засекречена.

«В деле очень много материалов оперативной работы, прослушек, все они носят секретный характер, поэтому уже сейчас можно сказать, что слушания в суде будут проходит в закрытом режиме», — отмечает источник агентства.

После разговора с главой госбанка состоялась встерча Улюкаева с Сечиным. Сечин заверил, что ему передали пожелания министра и предложил заехать в офис «Роснефти» на Софийской набережной 14 ноября.

В «Роснефти» Улюкаева встретил один из топ-менеджеров компании и после короткой беседы передал министру два чемодана. Один из них взял сам Улюкаев, а второй был в руках топ-менеджера. Оба чемоданчика положили в машину министра. При выезде из здания к автомобилю подошли сотрудники ФСБ и предложили Улюкаеву выйти.

Алексей Улюкаев с 15 ноября находится под домашним арестом. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, которую он якобы вымогал за положительный отзыв Минэкономразвития на покупку «Роснефтью» госпакета акций «Башнефти».