Амерхан Кокурхоев

Вечером 1 января в Ингушетии был убит журналист и телеведущий Амерхан Кокурхоев. У подъезда собственного дома на Кокурхоева напал мужчина, проживающий с ним по соседству, и ударил ножом в грудь.

Журналиста госпитализировали, но спасти его жизнь врачам не удалось: Кокурхоев скончался в реанимации.

Глава республики Юнус-бек Евкуров в своем инстаграме назвал причиной произошедшего бытовую ссору полугодичной давности. В публикации Евкуров также отметил, что правоохранительным органам известен виновник случившегося — сейчас он находится в розыске: «Семья убийцы Амерхана Кокурхоева известна своей скандальностью, и мною дано поручение выяснить, поступали ли на них жалобы».

На телеканале «Ингушетия» Кокурхоев вел спортивные передачи. Он также работал пресс-секретарем в администрации Сунженского района республики.

Руководитель офиса правозащитного центра «Мемориал» в Ингушетии Тимур Акиев в комментарии «Новой газете» исключил версию убийства, которая была бы связана с работой Кокурхоева. «Скорее всего, это результат бытовой ссоры, трагическая случайность», — подтверил официальную версию Акиев.

Он также подчеркнул, что на сегодняшний день в отношении журналистов в республике не наблюдается какого бы то ни было давления: «Напряженности в отношении безопасности журналистов нет. Случаев нападений, угроз, попыток пресечения их деятельности — этого (нами, по крайней мере) зафиксировано не было. Никаких жалоб не поступало, поэтому говорить, что журналисты в Ингушетии сейчас находятся в опасности, я бы не стал. И я думаю, что тот случай с автобусом на границе с Чечней (9 марта 2016 года на границе Ингушетии с Чечней неизвестные напали на автобус с журналистами и правозащитниками, — Ред.), это история даже не про журналистов, а про правозащитников из «Комитета против пыток». То был удар по людям, оказывавшим содействие в правозащитной деятельности, но не конкретно по журналистам. В отношении них в республике сейчас все спокойно».

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Личность подозреваемого в убийстве журналистам Амерхана Кокурхоева установлена, ведётся розыск. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).