В 2016 году число прошений на предоставление убежища на территории Германии составило две трети от всех прошений беженцев в Европе, передает Welt со ссылкой на данные бюро статистики Eurostat.

С января по ноябрь 2016 года в миграционные службы ФРГ поступило около 658 тысяч таких ходатайств. В общей сложности власти стран ЕС получили 988 тысяч прошений.

Вторым по популярности государством Европы у беженцев оказалась Италия (85 тысяч запросов), третьим — Франция (65 тыяч запросов).

Согласно официальным данным Федерального правительства Германии, в 2016 году существенно увеличилось количество прошений от беженцев, прибывших из Турции. С января по ноябрь больше пяти тысяч человек из Турции написали такие заявления. Причем восемь из десяти из них — курды.

По информации Deutsche Presse Agentur, в 2016 году власти Германии отказались предоставить убежище примерно 20 тысячам мигрантов. Больше всего отказов в 2016 году получили граждане Афганистана — 3,6 тысяч человек. В 2015 году в страну не пустили 8,9 тысяч беженцев.

В октябре 2016 года премьер-министр Италии Маттео Ренци предупредил, что страна не сможет принимать в 2017 году столько же мигрантов, сколько и в прошлом.

Канцлер Германии Ангела Меркель также намерена уменьшить приток мигрантов. Меркель, которая в текущем году намерена участвовать в выборах канцлера, заявила, что не допустит неконтролируемой миграции, как в 2015 году, когда в Германию въехали сотни тысяч беженцев.