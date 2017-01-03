Посетителей клуба в Стамбуле расстрелял гражданин Киргизии
Турецкие правоохранительные органы установили личность подозреваемого в совершении теракта в стамбульском ночном клубе Reina, передает телеканал TRT World.
Им оказался 28-летний гражданин Киргизии Яхья Машрапов (Iakhe Mashrapov). В эфире телеканала продемонстрирован его загранпаспорт.
Turkish authorities have confirmed that the #Istanbul attacker is Lakhe Mashrapov, a 28-year old citizen from Kyrgystan pic.twitter.com/s4cY0ncKHg— Michael Horowitz (@michaelh992) January 3, 2017
В паспорте указана дата рождения подозреваемого — 2 августа 1988 года. Документ ему выдали ранее в октябре.
В интернете также появилось видео, на котором, вероятно, запечатлен Машрапов. Сообщается, что съемка произведена на площади Таксим за несколько дней до теракта.
Reina canisinin videosu!#UyanıkOlalım pic.twitter.com/NwIfJZHbdu— Nurşen Fidan ☭ (@nursenfidan) January 3, 2017
Исполнитель теракта находится на свободе. Спецоперация, которая прошла в ночь на 2 января в стамбульском районе Зейтинбурну, не принесла результатов.
Накануне телеканал CNN Turk, ссылаясь на данные правоохранительных органов, сообщал, что в совершении теракта подозревается гражданин Узбекистана или Киргизии.
Ночью 1 января террорист расстрелял посетителей ночного клуба Reina в Стамбуле. В результате погибли 39 человек. Среди них — 25 иностранцев, в том числе гражданка России Нурана Гасанова. Ответственность за атаку взяло на себя «Исламское государство» (террористическая организация, запрещенная в России).