Турецкие правоохранительные органы установили личность подозреваемого в совершении теракта в стамбульском ночном клубе Reina, передает телеканал TRT World.

Им оказался 28-летний гражданин Киргизии Яхья Машрапов (Iakhe Mashrapov). В эфире телеканала продемонстрирован его загранпаспорт.

Turkish authorities have confirmed that the #Istanbul attacker is Lakhe Mashrapov, a 28-year old citizen from Kyrgystan pic.twitter.com/s4cY0ncKHg — Michael Horowitz (@michaelh992) January 3, 2017

В паспорте указана дата рождения подозреваемого — 2 августа 1988 года. Документ ему выдали ранее в октябре.

В интернете также появилось видео, на котором, вероятно, запечатлен Машрапов. Сообщается, что съемка произведена на площади Таксим за несколько дней до теракта.

Исполнитель теракта находится на свободе. Спецоперация, которая прошла в ночь на 2 января в стамбульском районе Зейтинбурну, не принесла результатов.

Накануне телеканал CNN Turk, ссылаясь на данные правоохранительных органов, сообщал, что в совершении теракта подозревается гражданин Узбекистана или Киргизии.

Ночью 1 января террорист расстрелял посетителей ночного клуба Reina в Стамбуле. В результате погибли 39 человек. Среди них — 25 иностранцев, в том числе гражданка России Нурана Гасанова. Ответственность за атаку взяло на себя «Исламское государство» (террористическая организация, запрещенная в России).