Новая газета

Посетителей клуба в Стамбуле расстрелял гражданин Киргизии

Общество

1

Турецкие правоохранительные органы установили личность подозреваемого в совершении теракта в стамбульском ночном клубе Reina, передает телеканал TRT World.

Им оказался 28-летний гражданин Киргизии Яхья Машрапов (Iakhe Mashrapov). В эфире телеканала продемонстрирован его загранпаспорт.

В паспорте указана дата рождения подозреваемого — 2 августа 1988 года. Документ ему выдали ранее в октябре.

В интернете также появилось видео, на котором, вероятно, запечатлен Машрапов. Сообщается, что съемка произведена на площади Таксим за несколько дней до теракта.

Исполнитель теракта находится на свободе. Спецоперация, которая прошла в ночь на 2 января в стамбульском районе Зейтинбурну, не принесла результатов.

Накануне телеканал CNN Turk, ссылаясь на данные правоохранительных органов, сообщал, что в совершении теракта подозревается гражданин Узбекистана или Киргизии.

Ночью 1 января террорист расстрелял посетителей ночного клуба Reina в Стамбуле. В результате погибли 39 человек. Среди них — 25 иностранцев, в том числе гражданка России Нурана Гасанова. Ответственность за атаку взяло на себя «Исламское государство» (террористическая организация, запрещенная в России).

Читайте также

Рейтинг@Mail.ru

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera