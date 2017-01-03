Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев пожаловался премьер-министру России Дмитрию Медведеву на рост цен на бензин, сообщает пресс-служба региональной администрации. Рост цен глава региона назвал «беспределом».

Тулеев рассказал главе правительства, что с 1 января в регионах Сибири «без предупреждения» и вне каких-либо договоренностей с региональными властями выросла стоимость всех видов бензина в среднем на 20 копеек за литр.

«За 2016 год стоимость самой ходовой марки бензина АИ-92 выросла на 1,8 рублей. Последнее повышение было десять дней назад, а всего за прошедший год цена увеличивалась пять раз. Причину роста цен и механизм ценообразования компании-монополисты населению не объясняют», — говорится в сообщении.

Жалобу на имя Медведева Тулеев отправил в виде телеграммы.

Губернатор назвал подорожание бензина «настоящим беспределом». А в качестве иллюстрации возможных последствий от повышения цен на бензин Тулеев привел Мексику, «где монополист задрал цены так, что люди уже на улицы вышли».

«Допускать такого мы не имеем права», — заключил он.

Тулеев также поручил подготовить материалы по росту цен на имя руководителя Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева.

Ранее с критикой на политику центра в отношении регионов выступил Рустам Минниханов, президент одного из самых экономически успешных регионов России — Татарстана.