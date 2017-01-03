Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» и тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» в течение месяца покинут Средиземное море и возьмут курс на Североморск, где базируется Северный флот ВМФ России, передает Интерфакс со ссылкой на информированный источник.

«Ожидается, в январе "Адмирал Кузнецов" и "Петр Великий" завершат дальний поход и пойдут к родным берегам», — рассказал собеседник агентства.

Группа, в состав которой входят корабли, начала поход в Средиземное море 15 октября. Через месяц «Адмирал Кузнецов» в составе других российских военных кораблей начал наносить удары по территории Сирии. В Кремле участие единственного в России авианесущего крейсера в боевых действиях назвали успешным.

Напомним, с тех пор в Сирии потерпели крушение два российских военных самолета — истребители Су-33 и МиГ-29. В обоих случаях пилотам удалось катапультироваться.

29 декабря президент России Владимир Путин заявил, что присутствие российских войск в Сирии будет сокращено. Министр обороны Сергей Шойгу объяснил, что в связи с новым режимом прекращения огня в Сирии созданы условия для сокращения российского контингента.