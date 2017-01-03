Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху допросили из-за подозрений в коррупции, передает CNN со ссылкой на официального представителя полиции Израиля Мики Розенфелда.

Допрос проходил накануне вечером в резиденции премьера в Иерусалиме. Он длился более трех часов, отмечает Jerusalem Post. Он был санкционирован генеральным прокурором страны в рамках расследования уголовного дела.

Натаньяху заподозрили в получении от бизнесменов «неподходящих подарков», которые стоят сотни тысяч шекелей, что подрывает доверие к нему как к госслужащему, говорится в сообщении прокуратуры. Он якобы неправильно оформил получение подарков, что может расцениваться как нарушение обязанностей.

Допрос прошел «с предостережением» — то есть премьера предупредили, что все, что он скажет, может быть использовано против него. В соответствии с израильским законодательством, если в рамках такого допроса подозреваемый сообщит ложные сведения, то это будет расцениваться как попытка помешать следствию и лжесвидетельствование. Это в свою очередь влечет за собой уголовное преследование.

Ранее стало известно, что правоохранительные органы Израиля собираются допросить Нетаньяху в связи с подозрениями, что он и его семья получали от двух бизнесменов дорогостоящие подарки. Сам Нетаньяху отверг обвинения в коррупции в свой адрес.