Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) отстранила от участия в соревнованиях четырех российских спортсменов — Александра Третьякова, Елену Никитину, Ольгу Потылицыну и Марию Орлову, передает ТАСС со ссылкой на пресс-атташе Федерации бобслея России Анну Макарову.

Спортсмены отстранены от участия в соревнованиях c 30 декабря до 19 января. Таким образом они не смогут принять участие в Кубках мира в Альтенберге (6-7 января) и Винтерберге (14-15 января).

В беседе с РИА Новости Макарова заявила, что федерация не согласна с запретом на участие в играх. «Ждем комиссию, ждем выводов. Мы полностью уверены в невиновности наших спортсменов, поэтому спокойно работаем в том же режиме, что и работали. Пока спортсмены будут находиться с основной командой», — заявила она.

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Замен в сборной на этап Кубка мира по скелетону не будет, отметила Макарова. На этапе Кубка мира в Альтенберге выступят Юлия Канакина, Евгений Рукосуев и Никита Трегубов.

Основанием для отстранения стало расследование Международного олимпийского комитета в отношении 28 российских спортсменов, которых заподозрили в причастности к нарушению антидопинговых правил во время зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году. 13 декабря IBSF решила перенести чемпионат мира по бобслею 2017 года из Сочи в другую страну.