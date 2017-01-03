Гражданин Киргизии Яхье Машрапов, чей паспорт ранее во вторник был показан в эфире турецкого телевидения, и которого, по сообщениям СМИ, подозревают в совершении теракта в клубе в Стамбуле, отрицает свою вину, передает Turmush.

По информации издания, Машрапов находится в Киргизии. 3 января в 7 часов утра прилетел из Турции в аэропорт «Манас», а еще через два часа — из Бишкека прилетел в аэропорт Оша.

После сообщений СМИ сотрудники управления Госкомитета нацбезопасности Киргизии по Кара-Суйскому району отправились к Машрапову домой в город Кара-Суу. Они доставили его в районное отделение ведомства и провели допрос. Машрапов опроверг свое отношение к теракту в Турции.

Официальный представитель ГКНБ Киргизии Рахат Сулайманов заверил, что «находится в постоянном контакте с турецкими коллегами».

Начальник районного отдела внутренних дел Кара-Сууйского района Башкур Абдыкалыков объяснил Интерфаксу, что Машрапов оказался похож на фоторобот разыскиваемого террориста. «По словам Машрапова в аэропорту в Стамбуле его сняв с самолета, допросили правоохранительные органы Турции. Убедившись в непричастности, отпустили. Самолет, на котором он должен был лететь из Стамбула в Бишкек, задержали на час», — рассказал он.

Ранее во вторник в эфире турецкого телевидения был продемонстрирован паспорт Машрапова, который, как утверждали в эфире, является подозреваемым в совершении теракта в Стамбуле. Ранее сообщалось, что правоохранительные органы Турции считают, что нападение мог совершить выходец из Узбекистана или Киргизии.

Ночью 1 января во время празднования Нового года неизвестный совершил нападение на клуб Reina в Стамбуле. В результате стрельбы погибли 39 человек, в том числе гражданка России Нурана Гасанова.