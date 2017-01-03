Жену подозреваемого в совершании теракта в Стамбуле задержали правоохранительные органы, передает CNN Turk со ссылкой на информированные источники.

Женщина рассказала, что подозреваемый вместе с ней и двумя детьми приехал из Киргизии в Турцию 20 ноября. Он приехал в страну и устроился там на работу. Семья снимала однокомнатную квартиру в районе Конья. 29 декабря подозреваемый отправился в Стамбул.

Задержанная заверила, что ей ничего не известно о его связях с «Исламским государством» (террористическая организация, запрещенная в России) и что узнала о теракте из новостей.

Напомним, накануне появилась информация о том, что исполнителем теракта в Стамбуле, по данным правоохранительных органов, является 28-летний гражданин Киргизии Яхья Машрапов, его паспорт показали в эфире турецкого телевидения.

Позднее во вторник Госкомитет нацбезопасности Киргизии сообщил, что после информации СМИ Машрапова задержали и отправили на допрос. Выяснилось, что мужчина еще 3 января вернулся в Киргизию, он находился в своей доме в Кара-Сууйском районе страны.

Машрапов заявил, что не причастен к теракту и что турецкие силовики уже допросили его еще в стамбульском аэропорту. Почему он вернулся в страну без жены, не сообщается.

Ранее турецкие СМИ, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, сообщали, что исполнителем теракта, вероятно, является выходец из Узбекистана или Киргизии.

В новогоднюю ночь в Стамбуле было совершено нападение на ночной клуб Reina. Вооруженный боевик открыл стрельбу из автомата. В результате погибли 39 человек, еще 70 человек получили ранения. Большая часть погибших — иностранцы, в том числе гражданка России, 28-летняя Нурана Гасанова.