Лидер «Национального фронта», кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что присоединение Крыма в 2014 году было законным.

«Был организован референдум, жители Крыма проголосовали за присоединение к России. Не вижу никаких оснований ставить под сомнение этот референдум», — заявила Ле Пен в эфире телеканала BFM-TV.

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Президентские выборы во Франции пройдут в апреле. Помимо Ле Пен, в них намерен участвовать представитель правоцентристской партии «Республиканцы», бывший глава кабинета министров Франсуа Фийон.

Праймериз социалистов, на которых утвердят кандидата от партии, пройдут уже в январе. Пока от правящей партии выдвинут также бывший глава правительства Мануэль Вальс.