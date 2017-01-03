Президент России Владимир Путин по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека поручил Генпрокуратуре проверить Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН), сообщается на сайте Кремля.

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В частности, надзорному ведомству поручено проверить взаимодействие ФСИН с членами общественных наблюдательных комиссий, которые должны следить за соблюдением прав человека в местах лишения свободы.

Ответственным за проверку назначен генпрокурор Юрий Чайка. До 1 сентября 2017 года Путину должны представить доклад об итогах проверки.

Кроме того, глава государства поручил Общественной палате совместно с СПЧ при участии уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой проанализировать эффективность механизма формирования ОНК и предложить варианты его улучшения.

Путин также дал задание администрации президента, своим специальным представителям по вопросам природоохранной деятельности и Минюсту изучить правоприменительную практику в отношении НКО, которых признали «иностранными агентами».

На встрече с Путиным глава СПЧ Михаил Федотов просил исключить из списка «иностранных агентов» природоохранные некоммерческие организации.