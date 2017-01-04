Посольство США в Москве получило 35 приглашений на Новогоднюю елку в Кремль для детей американских дипломатов. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы ценим 35 приглашений на елку в Кремле», — сообщили агентству в посольстве.

При этом в дипломатическом представительстве не стали уточнять, воспользуются ли дипломаты приглашениями.

«Мы не можем комментировать личные планы наших семей», —пояснил сотрудник посольства.

29 декабря департамент финансов США ввел санкции в отношении шести россиян и пяти российских юридических лиц. Санкции, в частности, коснулись ФСБ и ГРУ. В санкционный список вошли глава ГРУ Игорь Коробов, а также двое российских хакеров, которых США обвиняют в покушении на американскую избирательную систему, — Алексей Белан и Евгений Богачев.

Помимо этого, Госдепартамент США объявил, что в течение 72 часов из страны вышлют 35 российских дипломатов. Причиной введения санкций Вашингтон назвал кибератаки, якобы осуществленные Москвой во время президентских выборов. Власти США объявили, что взлом данных и их передача избирательному штабу Дональда Трампа привела к его победе на выборах.

В свою очередь президент России Владимир Путин отказался от предложения МИДа выслать из страны 35 американских дипломатов в качестве ответной меры. По его словам, российская сторона не будет «создавать проблем для американских дипломатов».