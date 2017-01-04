Власти Турции установили личность исполнителя теракта в ночном клубе в Стамбуле. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на заявление главы турецкого министерства иностранных дел Мевлюта Чавушоглу.

Министр не стал называть имя террориста и сообщать другие данные о нем.

Ранее в среду сообщалось, что полиция Турции задержала пять человек в рамках спецоперации по поиску организаторов теракта. Задержанные, предположительно, являются членами запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство».

Напомним, в новогоднюю ночь в Стамбуле было совершено нападение на ночной клуб Reina. Вооруженный боевик открыл стрельбу из автомата. В результате погибли 39 человек, еще 70 человек получили ранения. Большая часть погибших — иностранцы, в том числе гражданка России, 28-летняя Нурана Гасанова.