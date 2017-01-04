За пять дней иракский Мосул, где ведется военная операция по освобождению от террористической организации «Исламское государство» (запрещено в России), покинули 13 тысяч человек. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря ООН Стафана Дюжаррика.

«Поток людей, ежедневно покидающих город, увеличился на 50%, с 1600 до 2300 человек в день. В целом, к сегодняшнему дню в связи с боями из Мосула и его окрестностей бежали 130 тысяч человек», — сказал он.

По его словам, потоки беженцев выросли после 29 декабря в результате активизации новой фазы антитеррористической операции.

Дюжаррик отметил, что жители освобожденных от ИГ районов Мосула получают гуманитарную помощь ООН.

С 17 октября в Ираке идет операция по освобождению Мосула от ИГ. В ней участвуют иракские военные, курдские ополченцы, а также авиация международной коалиции во главе с США.

Мосул — второй по величине город Ирака. С лета 2014 года находится под контролем ИГ и является их иракским оплотом.