Директор Центрального разведывательного управления(ЦРУ) Джон Бреннан заявил, что Россия применяет в Сирии тактику «выжженной земли». Об этом он сообщил в интервью телекомпании PBS.

«США никогда бы не стали делать ни в каком из этих военных конфликтов то, что россияне делали в Сирии касательно отчасти использованной ими политики выжженной земли, которая привела к разрушениям и смертям тысяч и тысяч мирных жителей», — сказал он.

По его словам, американской разведке было понятно еще до прибытия российского воинского контингента в Сирию, что Москва «не бросит своего давнего союзника».

Бреннан также заявил, что Россия «приняла всю оппозицию за террористов».

«И поэтому они предприняли эти смелые и, как мне кажется, безрассудные военные действия, которые привели к гибели столь большого числа сирийцев», — добавил он.

Операция российских ВКС на территории Сирии началась 30 сентября 2015 года.

Напомним, тактика «выжженной земли» — полное широкомасштабное уничтожение любых объектов промышленного, сельскохозяйственного, гражданского назначения при отступлении, чтобы они не достались противнику.