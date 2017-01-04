Новая газета

Кандидат на пост госсекретаря США пообещал отказаться от доли в ExxonMobil

Политика

Бывший глава ExxonMobil Рекс Тиллерсон планирует разорвать все связи с компанией после назначения на пост госсекретаря США. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявлении компании.

Сообщается, что Тиллерсон продаст около 600000 акций ExxonMobil, которые ему принадлежат, а также откажется от бонусов в размере 4,1 миллиона долларов, которые должен был получить в ближайшие три года.

13 декабря избранный кандидат в президенты США Дональд Трамп официально подтвердил, что его кандидатом на пост главы Госдепартамента стал глава крупнейшей в стране нефтяной компании ExxonMobil Рекс Тиллерсон.

Теги:
госдеп, нефть, трамп

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