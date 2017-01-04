У здания Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) на Житной улице задержали шесть человек за пикеты в поддержку Ильдара Дадина. Об этом сообщает ОВД-Инфо.

Задержаны были Павел Кузнецов, Михаил Лашкевич, Леонид Дуброво, Татьяна Тарвид, Елена Захарова и Мария Рябикова.

Все они доставлены в ОВД «Якиманка».

Напомним, в начале декабря Ильдара Дадина этапировали из исправительной колонии №7 в Сегеже, где он отбывал наказание. Дадин неоднократно заявлял, что администрация колонии применяла пытки к нему и другим заключенным с санкции начальника исправительного учреждения. По результатам проверки Следственный комитет не нашел подтверждения словам активиста.

О местонахождении Дадина ничего неизвестно уже 32 дня.