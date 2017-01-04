Бывший тренер женской сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер призвал отстранить российскую команду от участия в зимних Олимпийских играх в Южной Корее в 2018 году. Об этом пишет Frankfurter Allgemeine.

«Если все сказанное подтвердится, россиянам нужно предоставить олимпийскую паузу и исключить. Конечно, невиновных это тоже коснется, но ни в каких других мерах смысла не будет», — завил он.

По его словам, в этом случае у России «будет время подумать».

При этом Пихлер, который был тренером российской женской сборной по биатлону с 2011 по 2013 год, уверен, что его подопечные допинг не употребляли.

«Я продолжаю утверждать, что моя команда была чиста», — добавил он.

Сейчас Пихлер, который готовил команду в составе Яны Романовой, Ольги Зайцевой, Екатерины Шумиловой и Екатерины Глазыриной к Олимпиаде в Сочи, является главным тренером сборной Швеции по биатлону.

Напомним, 15 декабря Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало Международному союзу биатлонистов список с именами российских биатлонистов, которых подозревают в употреблении запрещенных веществ. Глава Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг в связи с этим уже заявлял, что чемпионат мира по биатлону 2021 года, который должен пройти в России, может быть перенесен в другую страну из-за допингового скандала. Окончательное решение по этому вопросу примут в 2017 году на конгрессе IBU.

Поводом для подобных мер послужила публикация второй части доклада независимого эксперта WADA Ричарда Макларена. В документе, говорилось, что 12 российских спортсменов, получивших медали в Сочи, употребляли допинг (в том числе — четыре золотых медалиста).

13 декабря, Международная федерация бобслея и скелетона решила перенести чемпионат мира 2017 года из Сочи в другое место из-за критики в адрес России после публикации второй части доклада Макларена.