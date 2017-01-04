Гражданин Киргизии Яхье Машрапов, которого обвиняли в причастности к теракту в Стамбуле, потребовал опровержения опубликованных в СМИ сведений. Об этом сообщает Интерфакс.

«Я не собираюсь подавать в суд на турецкие СМИ, но требую дать опровержение информации, порочащее мою честь», — сказал он.

Машрапов добавил, что в ближайшее время не намерен посещать Турцию.

«Мои родные очень напугались произошедшим, поэтому я пока не планирую выезжать за рубеж», — отметил он.

Яхье Машрапов рассказал агентству, что прилетел в Стамбул 28 декабря и 30 декабря вылетел обратно в Киргизию.

«Отпраздновав с родными и друзьями Новый год, 1 января я вновь вылетел в Стамбул, закупив товар, обратно прилетел 3 января. 3 января, когда я сел на самолет ко мне в салоне подошли двое и попросили выйти вместе с паспортом. Когда я вышел из самолета увидел около 20 человек, среди них были и полицейские и люди в гражданском», — пояснил Машрапов.

По его словам, представители турецких правоохранительных органов после проверки паспорта извинились и сказали, что ошиблись.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что исполнителем теракта в Стамбуле является 28-летний гражданин Киргизии Яхья Машрапов, его паспорт показали в эфире турецкого телевидения.

Машрапов уже заявлял, что не причастен к теракту и что турецкие силовики допросили его еще в стамбульском аэропорту.

В новогоднюю ночь в Стамбуле было совершено нападение на ночной клуб Reina. Вооруженный боевик открыл стрельбу из автомата. В результате погибли 39 человек, еще 70 человек получили ранения. Большая часть погибших — иностранцы, в том числе гражданка России, 28-летняя Нурана Гасанова.