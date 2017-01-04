В калининградском аэропорту Храброво задерживаются 20 рейсов из-за инцидента с выехавшим за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) самолета. Об этом сообщается на онлайн-табло аэропорта.

Открытие Храброво было задержено до 14:00 по местному времени. Ранее сообщалось, что открытие аэропорта ожидается ориентировочно в 10 часов по местному времени.

Вечером 3 января за пределы ВПП калининградского аэропорта Храброво выкатился самолет А320, выполнявший рейс по маршруту Москва — Калининград. На борту самолета были 167 пассажиров, трое из них обратились за медицинской помощью.

Ранее в интернете появилась видеозапись, на которой видно, как передняя часть самолета лежит на заснеженной земле, ведут работу сотрудники спецслужб аэропорта и стоит спецтехника.

По факту происшествия началась доследственная проверка.