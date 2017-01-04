Министерство обороны России ответило на обвинения главы ЦРУ Джона Бреннана в том, что Россия использует тактику «выжженной земли» в Сирии, передает Интерфакс.

«Рано или поздно за все это придется отвечать. Поэтому попытка господина Бреннана подстелить своим заявлением «соломки на будущее» вряд ли спасет», — сказал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков

«Чем меньше времени остается до ухода нынешней американской администрации, тем больше в «лебединых песнях» многих ее представителей проступает злобный хрип русофобов-неудачников», — добавил он.

По словам Конашенкова, «международная коалиция задолго до начала операции ВКС России, еще с 2012 года, методично и последовательно разрушала всю экономическую инфраструктуру Сирии для максимального ослабления ее легитимного правительства, невзирая на все последовавшие тяготы для мирного населения».

«Удивительным образом под бомбардировки США и коалиции не попадали только уже захваченные ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ) объекты нефтедобычи, позволявшие боевикам зарабатывать на незаконной продаже нефти десятки миллионов долларов ежемесячно», — сообщил представитель Минобороны России.

Ранее директор ЦРУ Джон Бреннан в интервью телекомпании PBS заявил, что Россия применяет в Сирии тактику «выжженной земли».

«США никогда бы не стали делать ни в каком из этих военных конфликтов то, что россияне делали в Сирии касательно отчасти использованной ими политики выжженной земли, которая привела к разрушениям и смертям тысяч и тысяч мирных жителей», — сказал он.

Напомним, тактика «выжженной земли» — полное широкомасштабное уничтожение любых объектов промышленного, сельскохозяйственного, гражданского назначения при отступлении, чтобы они не достались противнику.