Полиция Турции задержала 27 подозреваемых в причастности к нападению на ночной клуб в Стамбуле. Об этом пишет газета Hurriet.

Операция прошла в среду в провинции Измир на западе Турции. По данным агентства AFP, среди арестованных члены трех семей, выходцев из Средней Азии и Сирии. Все они такж подозреваются в связях с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России).

Также сообщается, что террорист, скрываясь с места преступления, взял такси до уйгурского ресторана в районе Зейтинбурну. Хозяин ресторана заявил, что полиция задержала семерых работников заведения – уйгуров из китайского района Синьцзян.

Ранее сообщалось, что власти Турции установили личность исполнителя теракта в ночном клубе в Стамбуле. Имя террориста и другие данные о нем пока не сообщается.

Напомним, в новогоднюю ночь в Стамбуле было совершено нападение на ночной клуб Reina. Вооруженный боевик открыл стрельбу из автомата. В результате погибли 39 человек, еще 70 человек получили ранения. Большая часть погибших — иностранцы, в том числе гражданка России, 28-летняя Нурана Гасанова.