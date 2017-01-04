Конгресс интеллигенции опубликовал обращение к Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) с требованием ответить на вопрос, где находится Ильдар Дадин.

«Мы, российские писатели и правозащитники, вынуждены снова обратить внимание общественности на судьбу политзаключенного Ильдара Дадина, подвергавшегося истязаниям в ИК №7 республики Карелия. После информации о том, что Дадин был этапирован с прежнего места заключения, о его судьбе ничего не известно вот уже в течение нескольких недель. Руководство УФСИН не отвечает на запросы его жены. Вопрос о месте нахождения Ильдара Дадина мы задаем сегодня руководству УФСИН. Где Ильдар Дадин? Что с ним происходит? У нас есть основания беспокоиться за его жизнь», — говорится в обращении.

Правозащитники предложили поддержать обращение «всем, кому небезразлично постоянное нарушение прав и свобод у нас в стране». Свои подписи под обращением уже поставили писатели Лев Тимофеев, Людмила Улицкая, Виктор Шендерович, Марина Вишневецкая, поэт Лев Рубинштейн, правозащитники Лев Пономарев, Людмила Алексеева, Валерий Борщев и Светлана Ганнушкина.

Напомним, в начале декабря Ильдара Дадина этапировали из исправительной колонии №7 в Сегеже, где он отбывал наказание. Дадин неоднократно заявлял, что администрация колонии применяла пытки к нему и другим заключенным с санкции начальника исправительного учреждения. По результатам проверки Следственный комитет не нашел подтверждения словам активиста.