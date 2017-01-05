Будущий вице-президент США Майкл Пенс на встрече с республиканцами в Конгрессе рассказал, на каких вопросах в первую очередь сосредоточится Дональд Трамп после вступления в должность. Об этом пишет ТАСС.

«Это начнется в первый же день. Как мы ожидаем, еще до его завершения, избранный президент, находясь в Овальном кабинете, будет предпринимать действия, направленные на отмену исполнительных указов (Обамы), а также применение полномочий главы исполнительной власти с целью выполнения обещаний, сделанных в ходе предвыборной кампании», — сказал Пенс.

По его словам, «первый указ» будет касаться отмены Obamacare (реформы медицинского страхования Барака Обамы — ред.).

«Мы намерены сдержать обещание, данное американскому народу, и отменить Obamacare посредством решений, которые позволят удешевить медицинскую страховку без раздувания правительственного аппарата», — отметил он.

Кроме того, Трамп, как сообщил Пенс, займется сосредоточится на создании рабочих мест.

Для принятия данных инициатив требуется простое большинство голосов, которым Республиканская партия обладает в обеих палатах Конгресса США.

В ходе предвыборной кампании Дональд Трамп говорил о том, что отменит действие Obamacare чуть ли не в первый день своего президентства. Однако в ноябре в интервью газете The Wall Street Journal он заявил, что намерен сохранить как минимум два положения этой программы.