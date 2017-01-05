Американский сенатор Линдси Грэм заявил, что США введут новые санкции против России по обвинению в хакерских атаках. Об этом он заявил в эфире CNN.

Законопроект с новыми санкциями готовят Грэм и Джон Маккейн.

«Санкции будут, избранный президент Трамп. Я надеюсь, после пятницы вы поймете, что Россия повлияла на наши выборы. Они опубликовали информацию, порочащую Демократическую партию. Это повлияло на Хиллари Клинтон. Это может сделать с республиканцами на следующих выборах Иран или Китай, если не дать отпор», — сказал он.

Грэм также сообщил, что сенат не будет поддерживать администрацию Трампа, если она не согласится с тем, что Россия вмешалась в выборы президента США с помощью хакерских атак. «Если номинант на важнейшую должность не понимает, на что нацелена Россия, я не поверю, что у него есть осмысление, чтобы выполнять эту работу», — добавил сенатор.

6 января разведка США должна представить Дональду Трамп доклад о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы.

29 декабря департамент финансов США ввел санкции в отношении шести россиян и пяти российских юридических лиц. Санкции, в частности, коснулись ФСБ и ГРУ. В санкционный список вошли глава ГРУ Игорь Коробов, а также двое российских хакеров, которых США обвиняют в покушении на американскую избирательную систему, — Алексей Белан и Евгений Богачев.

Помимо этого, Госдепартамент США объявил, что в течение 72 часов из страны вышлют 35 российских дипломатов. Причиной введения санкций Вашингтон назвал кибератаки, якобы осуществленные Москвой во время президентских выборов. Власти США объявили, что взлом данных и их передача избирательному штабу Дональда Трампа привела к его победе на выборах.