Российский пассажирский самолет вынужден был экстренно снизиться, чтобы избежать столкновения с иностранным, предположительно, военным самолетом. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Российский пассажирский самолет Bombardier минувшей ночью вылетел с Сахалина и, набрав высоту порядка 6 тысяч м, взял курс на Курилы. Однако диспетчеры заметили приближающийся к лайнеру на тех же высотах неопознанный самолет, который не отвечал на запросы с земли», — сказал собеседник агентства.

По его словам, «было принято решение об экстренном снижении пассажирского самолета чтобы избежать опасного сближения или вовсе столкновения в воздухе».

Источник также сообщил, что в дальнейшем связаться с неопознанным самолетом так и не удалось. Тем не менее, был зафиксирован сигнал самолетного радиолокационного ответчика неопознанного борта. По международной классификации он относится к воздушным судам блока НАТО.