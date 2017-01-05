Белоруссия повысила тарифы на транзит российской нефти. Соответствующее постановление опубликовало министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) страны.

В документе говорится, что тариф на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам «Гомельтранснефть Дружба» по маршруту Унеча (Высокое) – Адамова Застава повышается с 267,32 до 287,9 российских рублей за тонну нетто (без НДС), а по маршруту Унеча (Высокое) – Броды – с 114,82 до 123,66 рублей.

Таким образом, тарифы для обоих маршрутов увеличены на 7,7%. Новые тарифы будут действовать с 1 февраля по 31 марта 2017 года.

Повышение тарифов происходит из-за нефтегазового спора между двумя странами. Минск требует от Москвы восстановить объемы поставок, сокращенных из-за задолженности Белоруссии.