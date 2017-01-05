Румынский хакер Марсель Лазар, известный как Guccifer, назвал обвинения Вашингтона в адрес России по поводу причастности Москвы к хакерским атакам частью «фальшивой кибервойны». Об этом он заявил в интервью Fox News.

Guccifer, признавшийся во взломе почты бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, усомнился в том, что Россия при помощи хакерских атак пыталась повлиять на результаты президентских выборов в США.

«Американцы сходят с ума от мысли про русских и от того, что Россия вторгается в США. Это безумие. Это истерика, понимаете?», — сказал он.

Лазар ранее признался, что сам неоднократно взламывал личную почту бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон.

Интервью с Лазаром, который сейчас находится в румынской тюрьме по обвинению в киберпреступлениях, было записано во время телефонных разговоров с ним. В 2019 году его этапируют в США для дальнейшего отбывания наказания.

Действующая администрация президента США обвиняет Россию во вмешательстве в американские выборы посредством кибератак. в связи с этим 29 декабря департамент финансов США ввел санкции в отношении шести россиян и пяти российских юридических лиц. Санкции, в частности, коснулись ФСБ и ГРУ. В санкционный список вошли глава ГРУ Игорь Коробов, а также двое российских хакеров, которых США обвиняют в покушении на американскую избирательную систему, — Алексей Белан и Евгений Богачев.

Помимо этого, Госдепартамент США объявил, что в течение 72 часов из страны вышлют 35 российских дипломатов. Причиной введения санкций Вашингтон назвал кибератаки, якобы осуществленные Москвой во время президентских выборов. Власти США объявили, что взлом данных и их передача избирательному штабу Дональда Трампа привела к его победе на выборах.