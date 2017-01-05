Власти Турции не исключают, что исполнитель атаки на клуб в Стамбуле скрывается за границей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на вице-премьера страны Вейси Кайнака.

По его словам, нападение совершил один человек, но ему могли помогать. Установлены его связи и места, где он может скрываться.

Отмечается, что нападавший, возможно, уйгур.

Накануне в рамках спецоперации по поиску организаторов теракта правоохранительные органы Турции задержали в Измире 40 человек, подозреваемых в связях с запрещенной в России террористической группировки «Исламского государство».

Сообщалось, что среди задержанных 20 детей, девять мальчиков и 11 девочек. Они оказались выходцами из Восточного Туркестана, Дагестана и Киргизии.

Напомним, в новогоднюю ночь в Стамбуле было совершено нападение на ночной клуб Reina. Вооруженный боевик открыл стрельбу из автомата. В результате погибли 39 человек, еще 70 человек получили ранения. Большая часть погибших — иностранцы, в том числе гражданка России, 28-летняя Нурана Гасанова.