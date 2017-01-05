Конституционный суд Южной Кореи начал рассмотрение дела об импичменте президенту страны Пак Кын Хе. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Пак Сын Хе не явилась на первое заседание суда, назначенное на 3 января. Из-за этого оно было отложено до четверга. Однако 5 января президент также не пришла на слушание. Ее адвокат заявил, что по закону присутствие Пак Сын Хе не является обязательным.

Таким образом, Конституционный суд решил начать рассмотрение дела в отсутствии президента. Следующее заседание состоится 10 января. Если решение парламента об импичменте останется в силе, в течение двух месяцев должны быть назначены президентские выборы.

В декабре парламент Южной Кореи проголосовал за запуск процедуры импичмента Пак Кын Хе.

Напомним, политический скандал вокруг президента Южной Кореи разгорелся в октябре. Выяснилось, что страной фактически руководила близкая подруга главы государства Чхве Сун Силь — 60-летняя шаманка, адепт мистической секты «Енсеге».

Женщину обвиняют в том, что она, не будучи чиновником, получала важную и секретную документацию, вносила правки в тексты выступлений, вмешивалась в кадровые назначения и работу администрации президента. Чхве также убеждала крупные корпорации делать многомиллионные пожертвования в два связанных с ней фонда, в связи с чем президенда Южной Кореи заподозрили в причастности к коррупционной схеме.

Сейчас Чхве находится под арестом по обвинению в мошенничестве. На фоне скандала в Сеуле проходили массовые митинги протеста.

Пак Кын Хе — первая в истории Южной Кореи женщина-президент. После скандала рейтинг президента упал до 5%.