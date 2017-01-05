Конституционный суд Южной Кореи начал рассмотрение дела об импичменте президента
Конституционный суд Южной Кореи начал рассмотрение дела об импичменте президенту страны Пак Кын Хе. Об этом сообщает агентство Yonhap.
Пак Сын Хе не явилась на первое заседание суда, назначенное на 3 января. Из-за этого оно было отложено до четверга. Однако 5 января президент также не пришла на слушание. Ее адвокат заявил, что по закону присутствие Пак Сын Хе не является обязательным.
Таким образом, Конституционный суд решил начать рассмотрение дела в отсутствии президента. Следующее заседание состоится 10 января. Если решение парламента об импичменте останется в силе, в течение двух месяцев должны быть назначены президентские выборы.
В декабре парламент Южной Кореи проголосовал за запуск процедуры импичмента Пак Кын Хе.
Напомним, политический скандал вокруг президента Южной Кореи разгорелся в октябре. Выяснилось, что страной фактически руководила близкая подруга главы государства Чхве Сун Силь — 60-летняя шаманка, адепт мистической секты «Енсеге».
Женщину обвиняют в том, что она, не будучи чиновником, получала важную и секретную документацию, вносила правки в тексты выступлений, вмешивалась в кадровые назначения и работу администрации президента. Чхве также убеждала крупные корпорации делать многомиллионные пожертвования в два связанных с ней фонда, в связи с чем президенда Южной Кореи заподозрили в причастности к коррупционной схеме.
Сейчас Чхве находится под арестом по обвинению в мошенничестве. На фоне скандала в Сеуле проходили массовые митинги протеста.
Пак Кын Хе — первая в истории Южной Кореи женщина-президент. После скандала рейтинг президента упал до 5%.