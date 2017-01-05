В авиакомпании «Аврора», которая обслуживает рейсы на Сахалин и Курилы, опровергли сообщения об опасном сближении пассажирского лайнера с предположительно самолётом НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это полная чушь, которую даже не стоит комментировать. Этого не было», — сказал собеседник агентства.

Ранее Интерфакс со ссылкой на источник сообщил, что российский пассажирский самолет, летевший с Сахалина на Курилы, был вынужден экстренно снизиться, чтобы избежать столкновения неизвестным военным самолетом.