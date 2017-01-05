Управление Следственного комитета по Ханты-Мансийскому автономному округу возбудило два уголовных дела в отношении сотрудников отдела полиции и исполняющего обязанности начальника отдела уголовного розыска по городу Пыть-Ях по подозрению в применении насилия и спецсредств к задержанному. Об этом сообщается на сайте СК.

По данным следствия, 22 декабря 2016 года оперативный дежурный, его помощник и исполняющий обязанности начальника отдела уголовного розыска, «находясь при исполнении, применили к задержанному мужчине насилие и наручники в помещении дежурной части полиции».

«В этот же день указанные сотрудники дежурной части, при отсутствии законных оснований поместили другого мужчину в камеру для административно-задержанных лиц и применили к нему специальные средства – наручники. Через некоторое время мужчина был отпущен домой, при этом протокол о совершении им административного правонарушения не составлялся», — говорится в сообщении СК.

В настоящее время следствие изучает изъятые записи с камер видеонаблюдения. Потерпевшие и свидетели, в том числе сотрудники уже допрошены.

Оперативного дежурного и его помощника задержали в рамках дела по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств».

В ноябре трое сотрудников полиции Закаменского района Бурятии применили электрошокер во время допроса подозреваемых в краже орехов со склада. Следственный комитет возбудил уголовное дело в их отношении.